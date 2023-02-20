Основна фаза російських наступальних операцій на Луганщині триває, і Росії, ймовірно, не вистачає вільних резервів, щоб різко збільшити масштаб чи інтенсивність наступу цієї зими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначено, що російські сухопутні війська здебільшого діють у звичайних доктринальних з’єднаннях і частинах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

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– Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій, – йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики зазначають, що РФ майже напевно має в резерві відновлені механізовані підрозділи, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває.

– Російський наступ, найімовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви (якщо будуть введені), але, найімовірніше, завершиться, не досягнувши поставлених цілей та оперативно значущих успіхів, – додають фахівці.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на Кремінському напрямку росіяни намагаються продавити нашу оборону, на Сватівський – стягують бронетехніку і піхоту.

Джерело : ISW

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