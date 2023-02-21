Февраль, 21 в 10:36

Служба безопасности Украины задержала жителя Киевщины, который предоставил российским оккупантам маршруты дорог для наступления на столицу.

Предателем оказался староста поселка Озера Гостомельской общины.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года мужчина сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев.

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– Именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун. В дальнейшем предатель сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться к Киеву, — сообщили в СБУ.

Мужчина получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета в качестве опознавательного знака российских оккупантов.

В таком “виде” он лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и “сливал” в штаб захватчиков адреса помещений украинских патриотов.

— Кроме того, он организовывал “расквартирование” личного состава ВС РФ в домах людей, которые выехали из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт. После освобождения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.