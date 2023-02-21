СБУ викрила співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України

Лютий, 21 в 13:25

СБУ “розколола” співробітника білоруського КДБ, який у складі російської ПВК Редут пішов воювати проти України. Тепер він проведе 10 років за гратами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначено, що чоловік брав активну участь у бойових діях проти України на Харківському і Краматорському напрямках.

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Серед основних завдань білоруса був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Затриманий намагався видати себе за рядового бойовика і тим самим приховати свою приналежність до білоруської спецслужби.

– Однак співробітники військової контррозвідки СБУ “розкололи” зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення, – йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду розвідника.