Февраль, 22 в 20:40

На вооружении у страны-агрессора появились новые разновидности иранских дронов. Об этом сообщило влиятельное западное издание The Guardian.

Российская Федерация закупила пробную партию и якобы начинает военные испытания. Речь идет о таких моделях беспилотников: Shahed-191, Shahed-129, а также Mohajer-6.

Что это за “птицы” и готова ли к встрече наша противовоздушная оборона? Проанализируем вместе с экспертами.

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Несмотря на санкции, Тегеран продолжает снабжать Российскую Федерацию оружием. Сначала дронами-камикадзе, теперь еще и разведывательно-ударными беспилотниками.

Летательный аппарат Mohajer-6 пять лет назад был запущен в серию. У него размах крыла около 10 м и длина 5,7 м.

Может находиться в воздухе до 12 ч и летать на расстояние до 200 км. Но главное – что будет делать в небе?

— Этот дрон, как и Байрактар, — это ударно-разведывательный дрон. Он способен поднять до 100 кг полезной нагрузки. Ну какая она полезная? Бомбы. Или взять четыре маленьких управляемых бомбы КМ-5, они там где-то до 20 кг. Или две противотанковые ракеты, — объяснил эксперт по авиации Валерий Романенко.

Кружить над городами и бомбить объекты критической инфраструктуры в городах эти дроны могли бы, но очень недолго. Слишком заметные и медленные, говорит военный обозреватель Александр Коваленко.

— Если дрон использовать как ударный, это очень вкусная цель для наших систем ПВО, а также для наших расчетов ПЗРК. Поэтому они не будут рисковать Mohajer-6, – отметил Коваленко.

Еще бы! Один такой стоит почти как сотня дронов-камикадзе — несколько миллионов долларов.

А вот для разведки Mohajer-6 вполне сгодятся. Они в онлайн-режиме могут передавать информацию об обнаруженных целях, с последующим наведением дронов-камикадзе или ракет.

Эксперт по авиации Валерий Романенко считает, что эти беспилотники враг будет использовать на прифронтовой территории. И для разведки, и для ударов. Попытается уничтожать с неба танки. Но там Mohajer также может быть ликвидирован из ПЗРК.

Шахеды или, как их называют, летающие мопеды, Украина впервые увидела в прошлом сентябре. Тогда дроны наделали много шума и унесли не одну жизнь. С тех пор атакуют регулярно. Часто – стаями.

Впрочем, знакомые нам Shahed-131 и 136 – это дроны-смертники. В то время как сейчас совсем другой вид – многоразовый, нашпигованный электроникой. Shahed-129 – один из крупнейших иранских беспилотников.

— Основное отличие между ними и Shahed-136, которые сейчас преимущественно применяются в Украине, это то, что Shahed-136 — это, по сути, барражирующий боеприпас. В Украине его используют просто как аналог крылатой ракеты. Запускается, летит, падает на цель и взрывается. Аппараты, о которых мы говорим сейчас — это беспилотные самолеты. Прилетают, могут вести разведку либо наведение, либо радиоэлектронную борьбу, также могут сбрасывать бомбы или ракеты, и потом возвращаться на базу, — объяснил военный эксперт Давид Гендельман.

Следовательно, БПЛА имеет размах крыла в 16 м и длину в 8 м. Может находиться в воздухе в течение суток и летать до 1,7 тыс. км.

“Слизан” иранскими инженерами с израильского Hermes-450, который разбился в Иране.

— Последние модели уже имеют систему спутниковой связи, то есть могут залетать глубже 200 км. Он может мониторить какой-то участок фронта, все время находиться над ним и наблюдать, что там происходит в режиме реального времени, передавать эту информацию. Может долгое время барражировать и залетать глубоко в территории, – рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

Кроме более современной электроники, большая нагрузка — может брать на борт четыре больших бомбы, и в этом его опасность. Но, как и предшественник, нерасторопный. Следовательно, легко станет добычей зенитчиков.

– Посмотрите на его конструкцию. Здесь даже Stinger его переломит пополам, – отмечает Романенко.

Еще одно летучее крыло с реактивным двигателем — Shahed-191. По форме похож на Герань-2 — те самые “мопеды-одноразки”, что надоедают нам полгода.

Впрочем, внешность обманчива. И это одна из самых сложных иранских “птичек”. По функционалу дрон похож на предшественника.

— Они могут использоваться для разведки, ведения и корректировки артиллерийских, ракетных, возможно, авиационных ударов. Также они могут нести вооружение, как корректируемые бомбы, так и ракеты. Это самый многозадачный аппарат, – объяснил военный эксперт Давид Гендельман.

Shahed-191 – уменьшенная копия американского дрона, захваченного Ираном более 10 лет назад. Так работает популярный в Иране “обратный инжиниринг”, ничего личного.

БПЛА имеет размах крыльев — 7,3 м и длину более 2,5 м. Может находиться в воздухе 4,5 ч и летать на расстояние в 500 км. Хотя есть данные о версии с дальностью полета втрое больше.

По мнению Валерия Романенко, в тираж Россия его не запустит. Да и покупать в большом количестве не станет.

— Это типичные стелс-технологии. Летающее крыло и даже те две несчастные бомбочки по 8 кг, которые он способен нести, ну максимально по 20 кг, они у него в фюзеляже, то есть 100% стелс-технология. Но для того, чтобы запустить такой дрон, его надо поцепить на крышу автомобиля и этому автомобилю разогнаться до скорости более 100 км. Только таким образом дрон может подняться в воздух, – сказал Романенко.

Этот дрон – быстрее Mohajer и предыдущего Шахеда. И менее заметен. Из недостатков – его оптика полноценно работает только при хорошей погоде. Удивительно, что она вообще есть. К тому же, американская или западноевропейская, ведь Иран постоянно попадал под санкции!

Такая эквилибристика – дело опыта, считает израильский военный эксперт Давид Гендельман.

– Из-за того, что Иран находится под санкциями уже много лет, со времен Исламской революции 1979-го, они уже привыкли жить в таких условиях. Иран имеет разветвленную цепь подставных фирм по всему миру, они закупают через вторые, третьи, десятые руки не только компоненты для того же производства беспилотников, но и для гораздо более деликатных областей, таких как ядерный проект, — рассказал Гендельман.

Поэтому и неудивительно, что Иран не слишком проникся риском очередных санкций из-за помощи России в войне против Украины. Хотя официально поставки оружия отрицает. А боевые дроны якобы передал еще до полномасштабного вторжения.

Следующим шагом Тегерана может стать помощь Москве в развертывании военного производства дронов уже на территории РФ.

Заводы по изготовлению БПЛА планируют построить в Тольятти, Елабуге и Москве. О доставке запрещенных санкциями деталей, по мнению эксперта, тоже может договариваться Иран.

– Иран знает, где надо добывать именно эти компоненты, и поделится с Россией, – сказал Давид Гендельман.

К тому же и Иран, и Россия ведут активную нелегальную скупку комплектующих двойного назначения. Это, между прочим, одна из особенностей этой техники – радиоэлектроника от стиральных машин и другой бытовой техники.

Тем временем российские “кулибины” начали модернизировать поставленные ранее летающие мопеды.

– Дроны Shahed-136, например, получили от России блоки ГЛОНАСС, что значительно повысило точность нанесения ударов и расстояние их эффективного использования. Они начали дорабатывать топливную систему тех БПЛА. Сейчас мы уже наблюдаем, что они размещают в боевой части дронов элементы, которые дополняют поражение объекта, то есть обломочные элементы, которые увеличивают угрозу самого взрыва этого Шахеда, — пояснил Александр Коваленко.

Но сколько бы Россия ни перерабатывала и ни штамповала дроны, ВСУ уже научились эффективно их сбивать. То же участие может постичь и новые аппараты. Только на кону – миллионы долларов за каждую сбитую птичку.

В то же время Mohajer и продвинутые Шахеды могут помочь стране-агрессору с разведкой. Однако в таком количестве, как сейчас, погоды это не сделает.