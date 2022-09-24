Иранский БПЛА Mohajer-6: как выглядит и что умеет делать
23 сентября 2022 зенитное подразделение воздушного командования Юг впервые сбил БПЛА Mohajer-6 иранского производства в воздушном пространстве Украины, у побережья Черного моря вблизи Одессы.
Mohajer-6 – беспилотный летательный аппарат используется для наблюдения, разведки и поиска цели.
На нем установлены камеры для мультиспектрального наблюдения и могут быть установлены четыре боеприпаса.
Технические характеристики
Mohajer-6 имеет прямоугольный фюзеляж, остроконечную носовую часть, двойную хвостовую балку, горизонтальный стабилизатор, установленный вверху, конечности крыльев без скоса, высоко расположенные прямые крылья в задней части корпуса, а также воздухозаборники в верхней и нижней части двигателя.
Управляется БПЛА двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на крыльях.
Имеет трехлопастный пропеллер.
Размах крыльев Mohajer-6 – 10 м, длина – 5,67 м.
Для взлета и посадки требует взлетно-посадочной полосы.
- Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг
- Дальность полета – 200 км.
- Максимальная скорость – 200 км\ч
- Нахождение в воздухе – 12 часов.
- Максимальная высота — 5,4 тыс. м.
Источник: Википедия
Коллаж: Факты ICTV