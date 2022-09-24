Сентябрь, 24 в 12:15

23 сентября 2022 зенитное подразделение воздушного командования Юг впервые сбил БПЛА Mohajer-6 иранского производства в воздушном пространстве Украины, у побережья Черного моря вблизи Одессы.

Mohajer-6 – беспилотный летательный аппарат используется для наблюдения, разведки и поиска цели.

На нем установлены камеры для мультиспектрального наблюдения и могут быть установлены четыре боеприпаса.

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Технические характеристики

Mohajer-6 имеет прямоугольный фюзеляж, остроконечную носовую часть, двойную хвостовую балку, горизонтальный стабилизатор, установленный вверху, конечности крыльев без скоса, высоко расположенные прямые крылья в задней части корпуса, а также воздухозаборники в верхней и нижней части двигателя.

Управляется БПЛА двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на крыльях.

Имеет трехлопастный пропеллер.

Размах крыльев Mohajer-6 – 10 м, длина – 5,67 м.

Для взлета и посадки требует взлетно-посадочной полосы.

Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг

Дальность полета – 200 км.

Максимальная скорость – 200 км\ч

Нахождение в воздухе – 12 часов.

Максимальная высота — 5,4 тыс. м.

Источник: Википедия

Коллаж: Факты ICTV