Февраль, 23 в 14:31

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, скоро Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde.

По его словам, этому будет способствовать как давление армии Украины и дипломатии, так и внутренние политические процессы в России.

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– Россияне имели возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не захотели остановиться. Они выбрали путь эскалации. Это создает для них проблемы, – сказал Буданов.

По его мнению, Украина приближается к окончанию войны, что возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.

– Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Источник: Le Monde