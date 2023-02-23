Февраль, 23 в 13:06

23 февраля на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В сети, в частности, появилось видеодоказательство из салона одной из машин, где в момент обращения как раз было включено радио.

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Короткое обращение Буданова на русском языке началось с гимна Украины.

– Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь Юг Украины навсегда вернутся домой! – пообещал Кирилл Буданов

Глава ГУР заверил, что все предатели будут найдены и ликвидированы.

Патриотам Кирилл Буданов сообщил, что пришло время действовать.

– Ждите, мы идем! Слава Украине! – сказал в завершение Кирилл Буданов, после чего снова прозвучал гимн.

Стоит заметить, что пользователь, который снял обращение главы украинской разведки, неоднократно переключал радиостанции, но обращение Буданова не прерывалось.

Есть информация, что радиообращение руководителя ГУР Минобороны Украины имели возможность прослушать также жители Москвы и Краснодара.

К слову, это не первый такой сюрприз за последние дни.

Вчера, 22 февраля, в эфире нескольких российских радиостанций под звуки сирен было объявлено о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

Это сообщение слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сразу обвинили во всем хакеров.

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