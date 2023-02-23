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Факти / Україна

Ми наближаємось до кінця війни, скоро РФ буде вимушена вивести війська з України – Буданов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кирило Буданов

На думку начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, скоро Росія буде вимушена вивести свої війська з території України. 

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Le Monde.

За його словами, цьому сприятиме як тиск армії України і дипломатії, так і внутрішні політичні процеси в Росії. 

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– Росіяни мали можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не схотіли зупинитися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми, – сказав Буданов.

На його думку, Україна наближається до закінчення війни, яке можливе лише з відновленням територіальної цілісності України до її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

– Будь-який інший варіант для нас неприйнятний. Будь-яка територіальна поступка могла призвести лише до нового конфлікту надалі, – підкреслив Кирило Буданов.

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Джерело: Le Monde

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