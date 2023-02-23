Февраль, 23 в 12:39

В Министерстве обороны перечислили десять основных побед Украины и наших Вооруженных сил за год развязанной РФ полномасштабной войны.

Список озвучила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Брифинг был посвящен годовщине широкомасштабного наступления РФ на Украину.

– РФ не удалось захватить ни море, ни воздух, ни даже удержать те территории, которые поначалу они смогли захватить. Кремль не смог добиться стратегического успеха ни на одном из направлений, — отметила Маляр.

В список 10 главных побед вошли:

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1. Успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в течение февраля-апреля прошлого года.

2. Массовое сопротивление мирных украинцев российским оккупационным войскам на временно захваченных РФ территориях.

3. Изгнание войск РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте-апреле 2022 года.

4. Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера Москва в апреле прошлого года.

5. Освобождение от окупантов острова Змеиный в Черном море в июне 2022 года.

6. Уничтожение системы логистики войск РФ на Юге и Востоке Украины летом прошлого года.

7. Деоккупация территорий Харьковской области в сентябре-октябре 2022 года.

8. Освобождение Херсона и правобережья Херсонской области осенью 2022 года.

9. Успешная работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) во время массированных ракетных атак РФ с октября 2022 года по февраль 2023-го.

10. Сдерживание наступления российских окупантов на Востоке Украины с декабря прошлого по февраль 2023 года.

– Сдерживание продолжается и по сей день. Мы помним о большой цене, которую наш народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто сейчас держит строй и продолжает защищать нашу Родину. Спасибо всем храбрым украинцам, которые держат свой фронт, — подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что битва Украины за право на существование длится уже 52 недели и более 8 тыс. часов.

Источник: Военное телевидение Украины