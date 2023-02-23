Лютий, 23 в 12:39

У Міністерстві оборони перерахували 10 основних перемог України та наших Збройних сил за рік розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Перелік озвучила сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Брифінг був присвячений річниці широкомасштабного наступу РФ на Україну.

До переліку 10 головних перемог увійшли:

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1. Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова протягом лютого-квітня минулого року.

2. Масовий спротив мирних українців російським окупаційним військам на тимчасово захоплених РФ територіях.

3. Вигнання військ РФ із Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року.

4. Знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – ракетного крейсера Москва в квітні минулого року.

5. Звільнення від окупантів острова Зміїний у Чорному морі в червні 2022 року.

6. Знищення системи логістики військ РФ на півдні та сході України влітку минулого року.

7. Деокупація територій Харківщини у вересні-жовтні 2022 року.

8. Звільнення Херсону та правобережжя Херсонщини восени 2022 року.

9. Успішна робота української системи протиповітряної оборони (ППО) під час масованих ракетних атак РФ з жовтня 2022 року по лютий 2023-го.

10. Стримування наступу російських окупантів на сході України з грудня минулого по лютий 2023 року.

– Стримування триває і по сьогоднішній день. Ми пам’ятаємо про велику ціну, яку наш народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій і продовжує захищати нашу Батьківщину. Дякуємо усім хоробрий українцям, які тримають свій фронт, – наголосила Маляр.

Вона нагадала, що битва України за право на існування триває вже 52 тижні та понад 8 тис. годин.

Джерело: Військове телебачення України