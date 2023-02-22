Февраль, 22 в 20:53

Перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года наступавшие на Киев российские войска взяли с собой парадную форму в ожидании победы за несколько дней.

Но такая униформа оказалась лишней благодаря украинской устойчивости, западной помощи и неудачам России на поле боя.

Издание Newsweek выделило пять ключевых неудач вторжения Путина за последние 12 месяцев.

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Невзятие Киева

Российские войска быстро продвигались 24 февраля 2022, особенно в сторону Херсона и на северо-востоке возле Харькова. Возрастали опасения, что столицу в скором времени могут захватить, что может привести к быстрой капитуляции Украины.

— Когда российские войска сформировали 60-километровую колонну автомагистралями к северу от Киева, войска Нацгвардии заняли оборону на въезжавших в города мостах, были установлены противотанковые баррикады, а жители сплотились, вооружившись коктейлями Молотова, — пишет Newsweek.

Российские войска достигли Ирпеня и Бучи, где следователи позже собрали многочисленные доказательства зверств против гражданских лиц. Также велись бои вокруг Броваров, к востоку от Киева.

Но колонна была остановлена и столица выстояла, поскольку украинские силы прервали российские линии снабжения, остановили самолеты с десантом и уничтожили российскую бронетехнику. Это была прелюдия к ожесточенному сопротивлению продолжающейся до сих пор агрессии Путина.

Затопление Москвы

Цена флагмана Черноморского флота РФ составляла около $750 млн, но его потопление 14 апреля, вероятно, нанесло еще больший удар по репутации военно-морского могущества России.

24 февраля крейсер Москва подошел к острову Змеиный и выдвинул предложение украинским пограничникам сдаться. В ответ раздалась известная на весь мир фраза: Русский военный корабль, иди нах*й!

Через шесть недель гордость российского Черноморского флота оказалась под водой. В Украине заявили, что поразили судно ракетами Нептун. А в РФ упорно это отрицали, заявляя, что причиной стала детонация боеприпасов на борту вследствие непонятного пожара, и судно затонуло во время буксировки обратно в порт.

Россия заявила, что один моряк погиб и 27 пропали без вести, но некоторые данные указывают на сотни жертв.

Кадры, на которых когда-то большой корабль клонится ко дну с поднимающимися в воздух клубами черного дыма — очевидное унижение Путина.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на мосту через Керченский пролив, символизирующий оккупацию Россией Крымского полуострова, поразил своей очевидной наглостью, пишет Newsweek.

Это произошло после летних ударов по российским объектам в Крыму, включая военную базу в Саках 9 августа. 8 октября, через день после 70-летия Путина и через несколько дней после того, как он заявил об аннексии четырех украинских областей, часть моста была в огне и с разрушенным участком дороги.

Взрыв на единственном мосту, соединяющем оккупированный полуостров с РФ, являющийся важным маршрутом поставки ее войск, превратил попытки Путина покорить Украину своей воли в насмешку.

Удары по Керченскому мосту и Москве были значительными, даже если они не дали быстрого стратегического преимущества. А еще они были символическими.

Огромные потери войск

Оценки Киева по поводу российских потерь свидетельствуют о том, что в этом месяце Путин потерял больше войск, чем за любой момент своего вторжения. Уже три раза в этом месяце Киев заявлял о более чем 1 тыс. смертей россиян за сутки.

Подсчет российских потерь Украиной по состоянию на среду в 144 440 человек указывает на то, что уровень смертей среди путинских войск самый высокий с начала вторжения.

Путин также потерял многих командиров, а японская разведка подсчитала, что во время войны были убиты 20 российских генералов — вдвое больше, чем сообщалось ранее.

Диктатор четырежды менял руководство своей армией. В январе назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина, командовавшего только с октября.

Вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Мурретт сказал, что на стратегическом уровне самой большой неудачей для Путина являюся огромные потери россиян. Он сказал, что на российские ВС повлияла слабость, которую они продемонстрировали в своей командной структуре, недостаточная подготовка и эффективность их сил.

— Руководство в украинской армии, а также на гражданском уровне с министром обороны и президентом гораздо эффективнее, – сказал он.

Бегство из Херсона

Когда российские оккупанты столкнулись с украинским контрнаступлением, силы Путина бежали из единого областного центра, который им удалось захватить в начале вторжения.

Тогдашний командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил в ноябре, что продолжать снабжение города невозможно, а отступление означает уход его войск с западного берега Днепра.

Это показало, с каким трудом столкнулись силы Путина, чтобы удержать территорию, которую они оккупировали ранее во время войны.

Константин Сонин из Школы публичной политики Гарриса Чикагского университета сказал, что Путин начал войну на основе серьезного просчета и что неудачи за последние 12 месяцев показывают, что он не приспосабливается к реальности.

Сонин добавил, что Путин очень недооценил устойчивость украинской армии, политической системы, нации и ответа Запада, и добавил, что диктатор изолирован от любой новой информации, и несмотря на очевидные доказательства того, что войну следует прекратить, он продолжает.