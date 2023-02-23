Февраль, 23 в 21:29

Бывший старший офицер военной разведки и безопасности Британии Филип Ингрэм считает, что за следующий год войны Украина “отвоюет еще один большой кусок территории”, а затем сможет “разрушить сухопутный мост россиян из Крыма через Донбасс”.

По его словам, Россия попытается прощупать линию фронта, чтобы выявить наиболее уязвимый участок для прорыва. Однако, он добавил, что у российских войск может не быть возможностей для развертывания чего-то более масштабного и такой прорыв может стать для россиян “разовым чудом”.

— Почва становится все хуже для маневра бронетехники, а украинцы занимают хорошую оборонительную позицию. Российская атака может увенчаться захватом некоторых районов, но в целом, вероятнее всего, потерпит неудачу, — сказал он.

Ингрэм добавил, что если украинские защитники отделят сухопутный мост из Крыма через Донбасс, то российская оборона может разрушиться.

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— Украинцы потратят большую часть оставшегося года на консолидацию и защиту отвоеванных территорий, прежде чем подготовить следующий шаг — Крым, — сказал он.

Что касается позиции Владимира Путина, то Ингрэм считает, что диктатор будет становиться все более изолированным и искать способ провозгласить какую-то победу.

— Поскольку российский народ узнает о полном количестве жертв, ему будет труднее удерживать ту поддержку, которую он сейчас имеет, — сказал он.

По его словам, самая непосредственная угроза российскому диктатору, вероятно, идет от главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который становится все более критичным относительно тактики Москвы и намекал на политические амбиции.

Ингрэм утверждает, что, когда украинцы достигнут дальнейших успехов и им удастся вытеснить россиян из Украины, положение Путина станет еще более шатким, а он — более опасным. По его словам, если Путина отстранят от должности, то это может привести к дестабилизации внутри России, и элементы Федерации могут попытаться отколоться.