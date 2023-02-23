Лютий, 23 в 21:29

Колишній старший офіцер військової розвідки та безпеки Британії Філіп Інгрем вважає, що за наступний рік війни Україна “відвоює ще один великий шматок території”, а потім зможе “зруйнувати сухопутний міст росіян із Криму через Донбас”.

За його словами, Росія спробує промацати лінію фронту, щоб виявити найбільш уразливу ділянку для прориву. Однак, він додав, що у російських військ може не бути можливостей для розгортання чогось масштабнішого і такий прорив може стати для росіян “разовим дивом”.

– Ґрунт стає все гіршим для маневру бронетехніки, а українці займають хорошу оборонну позицію. Російська атака може увінчатися захоплення деяких районів, та загалом, найімовірніше, зазнає невдачі, – сказав він.

Інгрем додав, якщо українські захисники відділять сухопутний міст із Криму через Донбас, то російська оборона може зруйнуватися.

Зараз дивляться

– Українці витратять більшість року, який залишився, на консолідацію і захист відвойованих територій, перш ніж підготувати наступний крок – Крим, – сказав він.

Щодо позиції Володимира Путіна, то Інгрем вважає, що диктатор ставатиме дедалі більш ізольованим і шукатиме спосіб проголосити якусь перемогу.

– Оскільки російський народ дізнається про повну кількість жертв, йому буде важче утримувати ту підтримку, яку він зараз має, – сказав він.

За його словами, найбільша безпосередня загроза російському диктатору, ймовірно, йде від ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який стає дедалі критичнішим щодо тактики Москви та натякає на політичні амбіції.

Інгрем стверджує, коли українці досягнуть подальших успіхів і їм вдасться витіснити росіян з України, становище Путіна стане ще більш хитким, а він – небезпечнішим. За його словами, якщо Путіна усунуть із посади, то це може призвести до дестабілізації всередині Росії, й елементи Федерації можуть спробувати відколотися.