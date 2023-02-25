Іран постачав артилерійські та танкові снаряди Росії для війни в Україні у листопаді – Кірбі

Лютий, 24 в 23:33

Іран передавав Росії артилерійські та танкові снаряди, які використовували у війні проти України.

Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

– Ми побоювалися, що відносини між Росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безперечно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди Росії для застосування проти України, – сказав Кірбі.

Він додав, що російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації США.

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– Це не лише ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів, – сказав Кірбі.

Також представник США зазначив, що Іран прагне одержати від Росії військову техніку на мільярди доларів. Йдеться про співпрацю в галузі оборони, зокрема ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також РФ може надати Ірану винищувачі.