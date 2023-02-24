Лютий. Рік незламності: Зеленський звернувся до українців у річницю великої війни

Лютий, 24 в 8:01

24 лютого президент України Володимир Зеленський, як і рік тому, у день повномасштабного вторгнення Росії до України, звернувся до українців.

– Великий народе великої України! Рік тому в цей день із цього ж місця близько сьомої ранку я звернувся до вас із короткою заявою тривалістю всього 67 секунд. У ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна! – почав своє звернення Володимир Зеленський.

Так, наголошує президент України, розпочалось 24 лютого 2022 року – найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії.

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– Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо, – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави констатує: ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий, не злякались, не зламались, не здались.

Символом цього стали прикордонники Зміїного та маршрут, за яким вони відправили “русскій воєнний корабль”.

– Наша віра зміцніла, зміцнів наш дух, ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли: за кожне “завтра” треба битися. І ми бились. І вигризали кожну добу, – пригадує президент України.

Так Україна вистояла другий день, а потім третій.

– Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не буде існувати, але ми вистояли четвертий день, а потім п’ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне “завтра” треба битись, – наголосив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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