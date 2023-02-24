Мы выстоим и победим: Залужный поблагодарил украинцев за девятый год стойкости
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину полномасштабной войны с РФ обратился к украинцам и заявил, что наши герои — это обычные люди и они среди нас.
По его словам, простые украинцы с оружием в руках защищают украинскую землю от врага, защищают своих родных, свои дома и свое государство.
– Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь побратимам, помогают войску всем, чем можно помочь, — подчеркнул Валерий Залужный.
Главнокомандующий напомнил, что война на нашей земле длится уже девять лет – с 2014-го. И за эти годы войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА (Донецкого аэропорта — Ред.) и Азовстали.
Валерий Залужный поблагодарил всех, кто служит в рядах Вооруженных сил и других подразделениях Сил обороны Украины.
— Уважение и глубокая признательность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит – земный поклон. Всем павшим за свободу – вечная память и уважение, – заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
Война в Украине длится уже 366-й день.
Фото: ВСУ