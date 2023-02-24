Февраль, 24 в 9:06

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину полномасштабной войны с РФ обратился к украинцам и заявил, что наши герои — это обычные люди и они среди нас.

По его словам, простые украинцы с оружием в руках защищают украинскую землю от врага, защищают своих родных, свои дома и свое государство.

– Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь побратимам, помогают войску всем, чем можно помочь, — подчеркнул Валерий Залужный.

Главнокомандующий напомнил, что война на нашей земле длится уже девять лет – с 2014-го. И за эти годы войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА (Донецкого аэропорта — Ред.) и Азовстали.

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Валерий Залужный поблагодарил всех, кто служит в рядах Вооруженных сил и других подразделениях Сил обороны Украины.

— Уважение и глубокая признательность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит – земный поклон. Всем павшим за свободу – вечная память и уважение, – заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Война в Украине длится уже 366-й день.

Фото: ВСУ