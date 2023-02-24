Лютий, 24 в 9:06

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у річницю повномасштабної війни з РФ звернувся до українців і наголосив, що наші герої – це звичайні люди, й вони серед нас.

За його словами, прості українці зі зброєю в руках боронять українську землю від ворога, захищають своїх рідних, свої оселі й свою державу.

– Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть у холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти, – наголосив Валерій Залужний.

Головнокомандувач нагадав, що війна на нашій землі триває вже дев’ять років – із 2014-го. І за ці роки війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу (Донецького аеропорту – Ред.) й Азовсталі.

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Валерій Залужний подякував усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших підрозділах Сил оборони України.

– Повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – вічна пам’ять і шана, – заявив головнокомандувач Збройних сил України.

Війна в Україні триває вже 366-й день.

Фото: ЗСУ