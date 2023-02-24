Февраль, 24 в 11:16

Стратегическая цель России в Украине, скорее всего, остается неизменной с 2014 года – это контроль над страной.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 24 февраля.

В течение 2014-2021 годов, отмечают в британском оборонном ведомстве, РФ воплощала в жизнь свои планы путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

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– 24 февраля 2022 года Россия перешла к новой тактике и начала полномасштабное вторжение, чтобы захватить всю страну и свергнуть ее правительство, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

В апреле 2022 года, добавляют британские разведчики, Россия поняла, что ей это не удалось, и сосредоточилась на расширении своего контроля на Донбассе и Юге Украины. Прогресс, которого она достигла, был медленным и стоил ей слишком дорого.

– В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Ее кампания теперь, очевидно, направлена на ослабление украинских военных, а не на захват новых значительных территорий, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве Британии не исключают, что российское руководство может перейти к долгосрочной операции, рассчитывая на то, что в конце концов истощит Украину за счет превосходства армии РФ в живой силе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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