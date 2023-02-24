РФ із 2014 року змінила кілька тактик: чого домагається тепер

Лютий, 24 в 11:16

Стратегічна мета Росії в Україні, найімовірніше, залишається незмінною від 2014 року – це контроль над країною.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 24 лютого.

Протягом 2014-2021 років, зазначають у британському оборонному відомстві, РФ втілювала в життя свої плани шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

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– 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового тактики і розпочала повномасштабне вторгнення, щоб захопити всю країну та повалити її уряд, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

У квітні 2022 року, додають британські розвідники, Росія зрозуміла, що їй це не вдалося, і зосередилася на розширенні свого контролю на Донбасі та Півдні України. Прогрес, якого вона досягла, був повільним і коштував їй надто дорого.

– Останніми тижнями Росія, імовірно, знову змінила свій підхід. Її кампанія тепер, очевидно, спрямована на ослаблення українських військових, а не на захоплення нових значних територій, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві Великої Британії не виключають, що російське керівництво може перейти до довгострокової операції, розраховуючи на те, що врешті виснажить Україну за рахунок переваги армії РФ в живій силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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