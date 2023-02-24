Февраль, 24 в 12:42

Уже в ближайшее время Украина совершит технологический прорыв в вооружении. И помогут ей в этом дроны-камикадзе – сверхсовременное оружие, которым владеют лишь несколько стран мира, и которое может изменить баланс сил в войне против рашистов в нашу пользу.

Оружие, от которого не укроешься

Речь идет об уникальных дронах-камикадзе. Это передовое оружие в войне ХХІ века. И Украина уже совсем скоро его получит. Решение приняли в администрации президента США Джозефа Байдена.

Известно даже, что именно передадут. Речь идет о новейших американских боевых дронах Switchblade, дословно это переводится как “раскладной нож”. Некий гибрид дрона и бомбы. Их еще называют баражирующими боеприпасами, говорит австрийский военный аналитик Том Купер.

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– То есть это выжидающие в воздухе бомбы. После запуска они улетают в заданную точку, в которой должна быть цель. На месте дроны зависают в воздухе и сканируют местность, ожидая момента удара по цели. Обнаружив объект, они буквально бросаются на него. При столкновении с объектом происходит детонация, так как оснащены взрывчаткой, из-за чего их называют дронами-камикадзе.

Дроны-камикадзе: что это и какое их предназначение

Представьте бомбу, которая найдет врага на любой местности. Последний даже не поймет, что произошло.

– Это очень высокотехнологичные дроны, которые обычные средства электронной борьбы не замечают. Их тяжело найти, их трудно уничтожить. Против дронов-камикадзе сейчас нет эффективных систем защиты, – говорит военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Американские дроны-камикадзе оборудованы видеокамерой и GPS-навигацией. Ими можно управлять на расстоянии до 40 км и в воздухе они способны держаться до 40 мин, а дальше – дело за мощной боеголовкой. Это так называемая “шестисотая” модель – эффективная против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.

Характеристики:

Дальность действия – 40 км.

Продолжительность полета – 40 мин.

Вес – 54,4 кг.

Высота полета: 150-4500 м.

Крейсерская скорость: 110 км/год.

Есть более легкая версия – Switchblade 300. Этот дрон способен преодолеть до 10 км и находиться в воздухе около 10 мин, обезвреживая пехоту противника и легкую бронированную технику. Цена таких беспилотников, по разным данным, стартует от $6 тыс.

– Вот если бы у вас было примерно 500 ударных дронов, вы Чернобаевку обстреливали бы не Градами и не Ураганами. А охотились бы именно на полковников и подполковников этими дронами. Там такая точность, что даже количество звезд на погонах можете сосчитать. Это выборочное высокоточное оружие, – подчеркивает военный аналитик.

После США и Великобритании Украина может стать третьей страной в мире, которая будет иметь в своем арсенале Switchblade.

– И здесь количество имеет значение. Если у вас будет 100 этих боевых дронов, то вы сможете уничтожить только батальон противника, и этого маловато. Украине нужно хотя бы тысячу, а лучше 2 или 3 тыс. таких дронов-камикадзе. Тогда это оружие изменит баланс сил в войне в вашу пользу, – уточняет Том Купер.

Трудно найти и обезвредить: как работает дрон-камикадзе Switchblade 600 и каково его назначение / 3 фотографии

Как Украина может воспользоваться опытом Азербайджана

Украинские Военно-воздушные силы могут быстро перейти на дроны. Последние боевые действия в Нагорном Карабахе показали все возможности этих малых убийц. В войне с Арменией Азербайджан получил неоспоримое преимущество благодаря использованию целой армии беспилотников.

– Армения в этой войне совершила ту же ошибку, что и Россия – они недооценили возможности Азербайджана. Армянам противостояли роботы и хорошо подготовленные азербайджанские Вооруженные силы. Это как воевать в ХХІ веке со страной из ХХ века. Именно поэтому Армения проиграла, – объясняет Том Купер.

На вооружении азербайджанской армии есть турецкие Байрактары и израильские разведывательные дроны Hermes. Есть у них и несколько видов дронов-камикадзе. Самый популярный из них – Harop.

– Азербайджанские дроны-камикадзе вышли вторыми по результативности после Байрактара. То есть если Байрактар ​​уничтожил 60% техники противника, то на долю Harop приходится где-то 30-40%, – объясняет Агиль Рустамзаде.

Азербайджанская роботизированная бомба за $100 тыс. легко уничтожает находящийся на вооружении Армении российский танк Т-90 стоимостью в $4,5 млн. Показательная арифметика войны в действии.

– Решающее преимущество Азербайджана на поле боя дали современные технологии и продуманная тактика дистанционной войны – это когда противника уничтожают еще до того, как он откроет огонь. И именно этот опыт может понадобиться Украине, – говорит Том Купер.

Вот возьмите еще советские самолеты МИГ-29. Они останутся устаревшими, даже если их модернизировать. Даже от эскадры подобных самолетов вы не получите такой же эффективности, как от одного Байрактара или группы дронов-камикадзе.

Маленькие дроны – большие проблемы

Лидером в области боевых дронов по праву считается Израиль. Их последнее ноу-хау – “карманные” дроны-камикадзе. Речь идет о беспилотнике Ninox 40, который легко поместится на вашей ладони. Он весит чуть больше современного мобильного телефона.

– Этот мини-дрон несет на борту до 100 г взрывчатки и способен двигаться со скоростью 100 км в час. А запускать его можно в специальной капсуле, выстреливаемой прямо из подствольного гранатомета. В полете он раскрывает четыре кронштейна с пропеллерами и незаметно движется к цели, – рассказывает Том Купер.

Дрон имеет сверхсовременную камеру с ночным режимом и может самостоятельно двигаться к цели. Батареи хватает на 40 мин. Этот малыш способен уничтожать бронированный транспорт и даже танк.

По всей вероятности, подобные дроны скоро могут появиться в арсенале украинских Вооруженных сил. Если подобные военные технологии соединить с современной тактикой ведения боевых действий и невероятной мотивацией наших военных, то победа точно будет за Украиной.

Фото: Defense Update