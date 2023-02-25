ЕС согласовал 10-й пакет санкций против России

Февраль, 24 в 23:34

В пятницу, 24 февраля, послы стран-членов Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

— Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — говорится в сообщении.

Отметим, что новые санкции предусматривают ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, а также меры противодействия российской дезинформации.