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Факты / Україна

ЕС согласовал 10-й пакет санкций против России

Валентина Чорна, редактор ленты
Євросоюз ЄС
Фото: Depositphotos

В пятницу, 24 февраля, послы стран-членов Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

— Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — говорится в сообщении.

Отметим, что новые санкции предусматривают ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, а также меры противодействия российской дезинформации.

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