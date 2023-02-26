Данилов объяснил, почему власть не предупредила украинцев о полномасштабном вторжении

Февраль, 26 в 15:19

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему не было проинформировано население о полномасштабном наступлении России на Украину в конце февраля 2022 года.

Во время марафона Радио Свобода он сказал, что у украинской власти было несколько сценариев относительно начала войны. Однако нельзя было точно спрогнозировать, как именно будет разворачиваться война, куда будет бить враг и каким образом он это будет делать.

— Было несколько сценариев относительно начала войны. Помните, когда еще весной собирал Путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас на вас пойдут. Потом была встреча Путина с президентом США. Потом было какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такое обучение, — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, от западных партнеров было много таких дат-предупреждений: это якобы должно было состояться в ноябре, потом — в декабре, потом называли 15 января.

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— Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте. И по этим картам мы понимали, что она должна была быть выдана 20-го числа.

Он добавил, что там была указана дата 20 февраля и что такие карты выдаются за день до начала войны.

Данилов напомнил, что действительно прямого предупреждения о планах России начать полномасштабное вторжение со дня на день не было, но 23 февраля Украина ввела чрезвычайное положение.

Также Данилов отметил, что 24 февраля 2022 года — не начало войны, она началась тогда, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров. Он добавил, что к большому сожалению, тогда никакого отпора со стороны Украины они не получили, обнаглели и пошли дальше.