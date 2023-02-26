Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому не було проінформоване населення про повномасштабний наступ Росії на Україну наприкінці лютого 2022 року.
Під час марафону Радіо Свобода він сказав, що в української влади було декілька сценаріїв щодо початку війни. Однак не можна було достеменно спрогнозувати, як саме розгортатиметься війна, куди битиме ворог і в який спосіб він це робитиме.
— Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Пам’ятаєте, коли ще навесні збирав Путін ці орди, і нам постійно говорили, що, дивіться, вони зараз на вас підуть. Потім була зустріч Путіна з президентом США. Потім було якесь пом’якшення всіх цих речей. Вони казали, що в нас це таке навчання, – сказав Данілов.
За словами секретаря РНБО, від західних партнерів було багато таких дат-попереджень: це нібито мало відбутися у листопаді, потім – в грудні, потім називали 15 січня.
— Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі. І по цих мапах ми розуміли, що вона мала бути видана 20-го числа.
Він додав, що там було зазначена дата 20 лютого і що такі мапи видаються за день до початку війни.
Данілов нагадав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.
Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів. Він додав, що на превеликий жаль, тоді ніякої відсічі з боку України вони не отримали, знахабніли і пішли далі.