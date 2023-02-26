Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Лютий, 26 в 15:19

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому не було проінформоване населення про повномасштабний наступ Росії на Україну наприкінці лютого 2022 року.

Під час марафону Радіо Свобода він сказав, що в української влади було декілька сценаріїв щодо початку війни. Однак не можна було достеменно спрогнозувати, як саме розгортатиметься війна, куди битиме ворог і в який спосіб він це робитиме.

— Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Пам’ятаєте, коли ще навесні збирав Путін ці орди, і нам постійно говорили, що, дивіться, вони зараз на вас підуть. Потім була зустріч Путіна з президентом США. Потім було якесь пом’якшення всіх цих речей. Вони казали, що в нас це таке навчання, – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, від західних партнерів було багато таких дат-попереджень: це нібито мало відбутися у листопаді, потім – в грудні, потім називали 15 січня.

Зараз дивляться

— Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі. І по цих мапах ми розуміли, що вона мала бути видана 20-го числа.

Він додав, що там було зазначена дата 20 лютого і що такі мапи видаються за день до початку війни.

Данілов нагадав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів. Він додав, що на превеликий жаль, тоді ніякої відсічі з боку України вони не отримали, знахабніли і пішли далі.