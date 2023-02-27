Февраль, 27 в 9:52

Российская оккупационная армия продолжает нести большие потери, из-за чего среди военных фиксируется массовое дезертирство.

Об этом сообщает Генштаб.

Так, в районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в больницы доставлены до 30 мертвых и 65 раненых военнослужащих армии РФ.

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Именно значительные боевые потери демотивируют врага воевать, и захватчики бегут.

Чтобы предотвратить дезертирство, командиры по политической работе активно проводят разъяснительную работу среди военнослужащих. Солдат пугают статьями уголовного кодекса.

В частности, о том, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из-за высокого уровня дезертирства в армии РФ в Чаплинском районе Херсонской области устраивают массовые поиски оккупантов.