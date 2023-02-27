Лютий, 27 в 9:52

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати великих втрат, через що серед військових фіксується масове дезертирство.

Про це повідомляє Генштаб.

Так, в районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого до лікарень доставлено до 30 мертвих та 65 поранених військовослужбовців армії РФ.

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Саме значні бойові втрати демотивують ворога воювати, і загарбники тікають.

Щоб попередити дезертирство, командири з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу серед військовослужбовців. Солдатів лякають статтями кримінального кодексу.

Зокрема, про те, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.