Февраль, 21 в 19:02

Из-за высокого уровня дезертирства в армии РФ в Чаплинском районе Херсонщины устраивают массовые поиски оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 21 февраля.

— В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы.

Особое внимание российские оккупанты уделяют заброшенным дачам и домам, отметили военные.

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Кроме того, из-за российских наемников ухудшилась социальная ситуация во временно оккупированном Крыму.

— С начала 2023 года на временно оккупированной территории АР Крым, в частности в городе Севастополь, значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК Вагнера и были амнистированы после завершения контракта, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в случае задержания за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую.

Украинские военные отметили, что в течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре города Херсон, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

В частности, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Сейчас враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Обстановка по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

— Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное, — сообщили военные.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.