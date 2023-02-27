Расширят до 2 км и заминируют: Украина укрепит полосу границы с Беларусью и Россией

Февраль, 27 в 15:19

Верховная Рада недавно большинством голосов приняла закон, которым предусмотрено расширение полосы границы Украины с Беларусью и Россией до 2 км, она будет заминирована и там будет действовать специальный режим.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— В частности, определена упрощенная процедура выделения земель шириной в полосе до 2 км — это на границе со страной-агрессором и Беларусью. И урегулирована также деятельность Сил обороны на госгранице в военное и мирное время, — объяснил он.

По его словам, вдоль линии границы устанавливается фактически такая пограничная полоса, в пределах которой действует особый режим использования земель.

Сейчас смотрят

— Пограничная полоса, как правило — это 30-50 м на всех участках госграницы, а с Россией и Беларусью эта полоса будет до 2 км. Местами может быть меньше, это зависит от ландшафта и опасности направления, — добавил Демченко.

Он отметил, что земельные участки вдоль этой пограничной полосы предоставляются воинским частям Госпогранслужбы для обустройства инженерно-технических и оборонительных сооружений.

Демченко заверил, что в этой двухкилометровой полосе, где устанавливается специальный режим, никто не будет выселять местных жителей, но будут выдаваться разрешения на перемещение и деятельность на этих участках.

Однако сам механизм еще прорабатывается, он будет утвержден Кабмином после вступления в силу закона.

Фото: Кирило Тимошенко