Розширять до 2 км і замінують: Україна укріпить смугу кордону з Білоруссю і Росією

Лютий, 27 в 15:19

Верховна Рада нещодавно більшістю голосів ухвалила закон, яким передбачено розширення смуги кордону України з Білоруссю та Росією до 2 км, її буде заміновано і там діятиме спеціальний режим.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

– Зокрема, визначено спрощену процедуру виділення земель завширшки в смузі до 2 км – це на кордоні з країною-агресором та Білоруссю. І врегульовано також діяльність Сил оборони на держкордоні у воєнний та мирний час, – пояснив він.

За його словами, вздовж лінії кордону встановлюється фактично така прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.

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– Прикордонна смуга, як правило – це 30-50 м на всіх ділянках держкордону, а з Росією та Білоруссю ця смуга буде до 2 км. Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку, – додав Демченко.

Він наголосив, що земельні ділянки вздовж цієї прикордонної смуги надаються військовим частинам Держприкордонслужби для облаштування інженерно-технічних та оборонних споруд.

Демченко запевнив, що у цій двокілометровій смузі, де встановлюється спеціальний режим, ніхто не виселятиме місцевих мешканців, але будуть видаватися дозволи на переміщення та діяльності на цих ділянках.

Проте сам механізм ще опрацьовується, він буде затверджений Кабміном після набуття чинності закону.

Фото: Кирило Тимошенко