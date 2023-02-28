Столтенберг назвал уроки, которые Запад усвоил из-за войны в Украине

Февраль, 28 в 17:04

Полномасштабная война в Украине заставила Запад усвоить несколько важных уроков.

Об этом сказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в Финляндии во время выступления на Северном саммите SAMAK (Социал-демократические партии и профсоюзные движения в странах Севера).

По его словам, первый урок заключается в том, что Запад должен усиливать поддержку Украины.

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— Россия начинает новые наступательные действия, мобилизует больше войск и тянется к Северной Корее и Ирану, чтобы получить больше оружия. Мы также все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует оказать вооруженную поддержку России. Поэтому мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить, — сказал он.

Генсек НАТО приветствовал помощь скандинавских стран Украине и подчеркнул, что “сейчас мы должны срочно выполнить все обещания по обучению и тяжелому вооружению”.

Что касается второго урока, то Запад больше не может рассматривать защиту как необязательную, он должен укреплять свою оборону.

Столтенберг подчеркнул, что Путин нарушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, нападая на соседние страны и пытаясь подорвать демократии европейских, в том числе и скандинавских стран.

— В последние годы Россия нарушила ключевые соглашения по контролю над вооружениями, разрушая всю архитектуру контроля над вооружениями. Поэтому мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к нормальным отношениям с РФ. Нет возвращения к более безопасной роли, мы больше не можем позволить себе рассматривать защиту как необязательную. Это необходимость, — сказал генсек НАТО.

Третий урок заключается в укреплении устойчивости европейских стран.

— Вооруженные силы необходимы для защиты нашей безопасности, но их недостаточно. Крепкие общества и мощные экономики являются нашей первой линией защиты. Итак, мы должны защитить цепи поставок в киберпространстве и критическую инфраструктуру, — отметил Столтенберг.