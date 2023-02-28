Столтенберг назвав уроки, які Захід засвоїв через війну в Україні

Лютий, 28 в 17:04

Повномасштабна війна в Україні змусила Захід засвоїти кілька важливих уроків.

Про це сказав генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у Фінляндії під час виступу на Північному саміті SAMAK (Соціал-демократичні партії та профспілкові рухи у країнах Півночі).

За його словами, перший урок полягає в тому, що Захід має посилювати підтримку України.

Зараз дивляться

– Росія починає нові наступальні дії, мобілізує більше військ і тягнеться до Північної Кореї та Ірану, щоб отримати більше зброї. Ми також все більше стурбовані тим, що Китай, можливо, планує надати збройну підтримку Росії. Тож ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти, – сказав він.

Генсек НАТО привітав допомогу скандинавських країн Україні та наголосив, що “зараз ми повинні терміново виконати всі обіцянки щодо навчання та важкого озброєння”.

Щодо другого уроку, то Захід більше не може розглядати захист як необов’язковий, він має зміцнювати свою оборону.

Столтенберг наголосив, що Путін порушив фундаментальні принципи глобальної безпеки, нападаючи на сусідні країни та намагаючись підірвати демократії європейських, зокрема і скандинавських країн.

– Протягом останніх років Росія порушила ключові угоди з контролю над озброєннями, руйнуючи всю архітектуру контролю над озброєннями. Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних відносин з РФ. Немає повернення до безпечнішої ролі, ми більше не можемо дозволити собі розглядати захист як необов’язковий. Це необхідність, – сказав генсек НАТО.

Третій урок полягає у зміцненні стійкості європейських країн.

– Збройні сили необхідні для захисту нашої безпеки, але їх недостатньо. Міцні суспільства та потужні економіки є нашою першою лінією захисту. Отже, ми повинні захистити ланцюги постачання у кіберпросторі та критичну інфраструктуру, – зазначив Столтенберг.