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Факты / Світ

Украина станет членом НАТО, но это долгосрочная перспектива – Столтенберг

Бедрак Виктория, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Страны НАТО согласны, что после войны Украина станет членом Альянса, в то же время это долгосрочная перспектива.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин, пишет Суспільне.

– Союзники по НАТО согласились, что после войны Украина станет членом нашего Альянса. В то же время это долгосрочная перспектива. Что сейчас является проблемой, заключается в том, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство, и поэтому нам нужно поддерживать ее, – сказал он.

Премьер-министр Финляндии также добавила, что видит будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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– Причина, почему мы подали заявку на членство в НАТО, очень проста. Линия НАТО – это единственная линия, которую Россия не пересечет. Это был вопрос, который мы должны были поставить себе, когда Россия вторглась, жестоко напала на Украину, – отметила Марин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины становится “битвой за логистику”, поэтому союзники должны наращивать производство боеприпасов.

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Источник: Суспільне
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