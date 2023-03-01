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Факты / Україна

Наводил ракеты на гражданские объекты на Донетчине: СБУ задержала агента РФ из Мирнограда

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Наводил ракеты на гражданские объекты на Донетчине: СБУ задержала агента РФ из Мирнограда
Фото: СБУ

СБУ задержала информатора российской военной разведки, который наводил вражеские ракеты на гражданские объекты Донецкой области.

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Авдеевском направлении. Также он передавал агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе Донбасса. Полученные сведения “сливал” на подконтрольные боевикам анонимные телеграммы-каналы, говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что развединформацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских ударов по украинским городам.

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По материалам следствия, вражеским информатором оказался житель Мирнограда, который поощрял вооруженную агрессию России против Украины. Свои прокремлевские взгляды он публиковал через запретные соцсети.

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– Таким образом попал в поле зрения российской военной разведки, которая дистанционно привлекла его к подрывной деятельности. Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором, отмечается в сообщении.

Наводил ракеты на гражданские объекты на Донетчине: СБУ задержала агента РФ из Мирнограда / 3 фотографии

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Источник: СБУ
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