СБУ разоблачила мошенников, которые от имени местной власти “собирали” деньги для ВСУ

Март, 01 в 13:08

Служба безопасности Украины разоблачила преступную организацию, которая якобы собирала деньги для ВСУ.

Мошенники представлялись чиновниками местной власти и просили у предпринимателей “помощи” для украинских военных. Таким образом им удалось присвоить более 3 млн грн.

Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который сейчас находится на временно оккупированной части Луганщины.

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К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины.

— Через собственные связи они подыскивали представителей компаний, которые работают в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей. После этого рассылали им фейковые письма от имени глав областных, городских и районных военных администраций. В них — просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов предприятия, — сообщили в СБУ.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

— Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки. Также изъяты десятки банковских карточек, через которые злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги, — говорится в сообщении.

На данный момент задержаны пять участников схемы. Всем 10 фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.