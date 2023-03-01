Березень, 01 в 18:02

СБУ затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донецької області.

– Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини. Отримані відомості “зливав” на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який заохочував збройну агресію Росії проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі.

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– Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором, – зазначається у повідомленні.

Наводив ракети на цивільні об’єкти на Донеччини: СБУ затримала агента РФ з Мирнограда / 3 фотографии

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.