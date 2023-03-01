РФ пытается создать условия для наступления на Запорожском и Херсонском направлениях
Российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках на Запорожском и Херсонском направлениях.
Об этом 1 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В целом враг на этих участках фронта прибегает к обороне и бьет из артиллерии по городам, поселкам и селам.
В течение суток армия РФ обстреляла районы населенных пунктов:
- Времьевка, Зеленое поле, Новополь Донецкой области;
- Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Зализничное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области;
- Ильинка, Марганец, Никополь Днепропетровской области;
- Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.
На пяти направлениях, на которых сейчас идет наступление оккупантов, враг успеха не имел.
Наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области на Купянском и Лиманском направлениях не увенчались успехом.
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки россиян в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы.
Неудачным было наступление армии РФ в сторону населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Першотравневое, Невельское, Марьинка и Победа на Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
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