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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Сбитые дроны в Днепре и Запорожье, бои на Донбассе: что происходит на 370 сутки войны (онлайн)

Сбитые дроны в Днепре и Запорожье, бои на Донбассе: что происходит на 370 сутки войны (онлайн)

Бельгия заморозила €58 млрд российских активов — больше всего в ЕС. В связи с санкциями страна усилила таможенные проверки в отношении РФ и Беларуси.

По состоянию на сейчас, нет никаких признаков того, что Китай согласится на передачу вооружений России, — глава ГУР Кирилл Буданов.

США до сентября выделят Украине более $10 млрд бюджетной поддержки, — премьер Шмыгаль во время визита в Киев министра финансов США Йеллен.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о массовом дезертирстве среди оккупантов на фоне значительных потерь.

Российская Федерация меняет тактику ракетных ударов против Украины, предупредили в ГУР.

В Алешках и Скадовске коллаборанты начали бежать в Крым и объявили общую “эвакуацию” из-за страха контрнаступления ВСУ.

Неисчерпаемость человеческих ресурсов в РФ для войны в Украине преувеличена, — Институт изучения войны.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин уходит в отставку. После увольнения он возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

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00:25 - 28 февраля

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

– Во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины. Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения, – говорится в сообщении КГГА.

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00:09 - 28 февраля

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, до 26 февраля 2023 года составили 21580 гражданских (на 15 февраля – 21293), в том числе 8101 погибший (8066).

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

— УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается, – отмечается в документе относительно данных ООН.

Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибло 3584 мужчины, 2127 женщин, 256 мальчиков и 201 девочка, тогда как пол 31 ребенка и 1902 взрослых пока не удалось установить.

Среди 13479 раненых – 398 мальчиков и 293 девочки, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.

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