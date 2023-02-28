Сбитые дроны в Днепре и Запорожье, бои на Донбассе: что происходит на 370 сутки войны (онлайн)

Бельгия заморозила €58 млрд российских активов — больше всего в ЕС. В связи с санкциями страна усилила таможенные проверки в отношении РФ и Беларуси.

По состоянию на сейчас, нет никаких признаков того, что Китай согласится на передачу вооружений России, — глава ГУР Кирилл Буданов.

США до сентября выделят Украине более $10 млрд бюджетной поддержки, — премьер Шмыгаль во время визита в Киев министра финансов США Йеллен.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о массовом дезертирстве среди оккупантов на фоне значительных потерь.

Российская Федерация меняет тактику ракетных ударов против Украины, предупредили в ГУР.

В Алешках и Скадовске коллаборанты начали бежать в Крым и объявили общую “эвакуацию” из-за страха контрнаступления ВСУ.

Неисчерпаемость человеческих ресурсов в РФ для войны в Украине преувеличена, — Институт изучения войны.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин уходит в отставку. После увольнения он возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.