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Факти / Україна

РФ намагається створити умови для наступу на Запорізькому та Херсонському напрямках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються створити умови для переходу в наступ на окремих ділянках на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Про це 1 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загалом ворог на цих ділянках фронту вдається до оборони та гатить з артилерії по містах, селищах та селах.

Зараз дивляться

Упродовж доби армія РФ обстріляла райони населених пунктів:

  • Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області;
  • Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області;
  • Іллінка, Марганець, Нікополь Дніпропетровської області;
  • Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

На п’яти напрямках, на яких нині триває наступ окупантів, ворог успіху не мав.

Наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області на Куп’янському та Лиманському напрямках не увінчались успіхом.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян у районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори.

Невдалим був наступ армії РФ у бік населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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