РФ намагається створити умови для наступу на Запорізькому та Херсонському напрямках
Російські війська намагаються створити умови для переходу в наступ на окремих ділянках на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Про це 1 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загалом ворог на цих ділянках фронту вдається до оборони та гатить з артилерії по містах, селищах та селах.
Упродовж доби армія РФ обстріляла райони населених пунктів:
- Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області;
- Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області;
- Іллінка, Марганець, Нікополь Дніпропетровської області;
- Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.
На п’яти напрямках, на яких нині триває наступ окупантів, ворог успіху не мав.
Наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області на Куп’янському та Лиманському напрямках не увінчались успіхом.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян у районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори.
Невдалим був наступ армії РФ у бік населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
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