Март, 01 в 8:54

Россия продолжает удерживать в открытом море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, снаряженных ориентировочно 32 ракетами.

Среди этих носителей есть и подводные, пуски ракет с которых силам противовоздушной обороны выявлять довольно сложно, поэтому угроза очень высока.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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– Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Россия не выводила сразу так много. Кроме того, сейчас мы наблюдаем активность авиации РФ. Поэтому, учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, такая готовность свидетельствует о высокой угрозе. Поэтому нужно быть очень внимательными, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Юга, это не обязательно будет массированный удар. Удары могут быть точечными или несколькими волнами.

К тому же, шторм в 3-4 балла, который сейчас фиксируется в Черном море, не критичен для запуска с ракетоносителей.

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Фото: Минобороны России