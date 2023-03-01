Такої кількості ракетоносіїв РФ давно не було в Чорному морі – Гуменюк

Березень, 01 в 8:54

Росія продовжує утримувати у відкритому морі 15 кораблів, серед яких – п’ять ракетоносіїв, споряджених орієнтовно 32 ракетами.

Серед цих носіїв є й підводні, пуски ракет із яких силам протиповітряної оборони виявляти досить складно, тож загроза є дуже високою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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– Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі. Росія не виводила одразу так багато. Крім того, зараз ми спостерігаємо активність авіації РФ. Тож, враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, така готовність безумовно свідчить про високу загрозу. Тому треба бути дуже пильними, – наголосила Наталія Гуменюк.

За словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня, це не обов’язково буде масований удар. Удари можуть бути точковими або кількома хвилями.

До того ж, шторм у 3-4 бали, що зараз фіксується в Чорному морі, не є критичним для запуску з ракетоносіїв.

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Фото: Міноборони Росії