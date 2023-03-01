Март, 01 в 9:25

Утром 1 марта российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области.

Обновлено в 09:25. В городе зафиксировано три “прилета”. Поврежден многоквартирный дом.

– Ранения получили 52-летний мужчина и 13-летний мальчик, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Мужчина с осколочными ранениями – в больнице.

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У мальчика – незначительное ранение. Медики предоставили ему помощь на месте. В госпитализации ребенок не нуждался.

Отметим, что взрывы в Харьковской области прогремели сегодня во время воздушной тревоги, продолжавшейся 27 минут – с 07:38 до 08:05.

Напомним, что накануне во время вражеских обстрелов в парке Купянска погиб 63-летний мужчина.

В городе повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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