Три прилета в Чугуеве: среди раненых – 13-летний мальчик
Утром 1 марта российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области.
Обновлено в 09:25. В городе зафиксировано три “прилета”. Поврежден многоквартирный дом.
– Ранения получили 52-летний мужчина и 13-летний мальчик, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Мужчина с осколочными ранениями – в больнице.
У мальчика – незначительное ранение. Медики предоставили ему помощь на месте. В госпитализации ребенок не нуждался.
Отметим, что взрывы в Харьковской области прогремели сегодня во время воздушной тревоги, продолжавшейся 27 минут – с 07:38 до 08:05.
Напомним, что накануне во время вражеских обстрелов в парке Купянска погиб 63-летний мужчина.
В городе повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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