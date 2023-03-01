Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Харківській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харківській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи
Фото: Depositphotos

Уранці 1 березня в Харківській області було чути вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали.

Повітряна тривога у регіоні тривала 27 хвилин – з 07:38 до 08:05.

Зараз дивляться

Влада області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка