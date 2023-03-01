У Харківській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи
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Фото: Depositphotos
Уранці 1 березня в Харківській області було чути вибухи.
Про це повідомили моніторингові канали.
Повітряна тривога у регіоні тривала 27 хвилин – з 07:38 до 08:05.
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Влада області ситуацію поки не коментувала.
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