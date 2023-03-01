Березень, 01 в 8:10

Уранці 1 березня в Харківській області було чути вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали.

Повітряна тривога у регіоні тривала 27 хвилин – з 07:38 до 08:05.

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Влада області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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