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Факты / Україна

Взорвались фуры с БК. В оккупированной Кадиевке произошла “бавовна” — Луганская ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Во временно оккупированной Кадиевке в Луганской области взорвались фуры с БК оккупантов.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

— В Кадиевке произошла “бавовна”, там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом, — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и вблизи Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Наступления россияне проводят в основном ночью.

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Гайдай также отметил, что у оккупантов появилось много дронов-камикадзе. Они их активно используют на Луганском направлении.

— Ждем поступления средств борьбы против этих дронов, — добавил он.

Ранее в ОВА сообщили, что в Луганской области оккупанты отказываются повышать пенсии тем, кому выдали паспорта РФ.

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Источник: Луганская ОВА

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