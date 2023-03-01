Взорвались фуры с БК. В оккупированной Кадиевке произошла “бавовна” — Луганская ОВА
Во временно оккупированной Кадиевке в Луганской области взорвались фуры с БК оккупантов.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
— В Кадиевке произошла “бавовна”, там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом, — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА Сергея Гайдая, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и вблизи Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Наступления россияне проводят в основном ночью.
Гайдай также отметил, что у оккупантов появилось много дронов-камикадзе. Они их активно используют на Луганском направлении.
— Ждем поступления средств борьбы против этих дронов, — добавил он.
Ранее в ОВА сообщили, что в Луганской области оккупанты отказываются повышать пенсии тем, кому выдали паспорта РФ.
Источник: Луганская ОВА