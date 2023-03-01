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Факти / Україна

Вибухнули фури з БК. В окупованій Кадіївці сталася “бавовна” – Луганська ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині вибухнули фури з БК окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

– У Кадіївці сталася “бавовна”, там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом, – йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА Сергія Гайдая, у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять здебільшого вночі.

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Гайдай також зазначив, що в окупантів з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку.

– Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів, – додав він.

Раніше в ОВА повідомили, що на Луганщині окупанти відмовляються підвищувати пенсії тим, кому видали паспорти РФ.

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Джерело: Луганська ОВА

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