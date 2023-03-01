Вибухнули фури з БК. В окупованій Кадіївці сталася “бавовна” – Луганська ОВА
У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині вибухнули фури з БК окупантів.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
– У Кадіївці сталася “бавовна”, там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом, – йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА Сергія Гайдая, у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять здебільшого вночі.
Гайдай також зазначив, що в окупантів з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку.
– Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів, – додав він.
Раніше в ОВА повідомили, що на Луганщині окупанти відмовляються підвищувати пенсії тим, кому видали паспорти РФ.
Джерело: Луганська ОВА