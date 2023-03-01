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Факты / Україна

На Луганщине оккупанты отказываются повышать пенсии тем, кому выдали паспорта РФ

Віталій Плахотний
На Луганщине оккупанты отказываются повышать пенсии тем, кому выдали паспорта РФ
Фото: Depositphotos

Люди, которые живут на временно оккупированных территориях Луганской области, жалуются на то, что россияне отказываются делать перерасчет пенсий с 1 марта, как обещали.

Речь идет о пенсионерах, которые получили российские паспорта, сообщает Луганская областная военная администрация.

Отказ оккупационный режим объясняет тем, что из-за упрощенной процедуры выдачи российского паспорта там нет определенных данных о личности.

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Поэтому оккупанты при оформлении требуют предъявить не только паспорт РФ, а еще и документы так называемой ЛНР.

В то же время оформление пенсии до ее повышения по этим фейковым документам разрешали.

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Кстати, в Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий для миллионов украинцев. Повышение составит почти 20% — минимум на 400 грн.

В этом году индексация также коснется граждан, которые получают минимальную пенсию (речь идет об около 4 млн человек).

Источник: Луганская ОВА

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