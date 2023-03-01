На Луганщине оккупанты отказываются повышать пенсии тем, кому выдали паспорта РФ
Люди, которые живут на временно оккупированных территориях Луганской области, жалуются на то, что россияне отказываются делать перерасчет пенсий с 1 марта, как обещали.
Речь идет о пенсионерах, которые получили российские паспорта, сообщает Луганская областная военная администрация.
Отказ оккупационный режим объясняет тем, что из-за упрощенной процедуры выдачи российского паспорта там нет определенных данных о личности.
Поэтому оккупанты при оформлении требуют предъявить не только паспорт РФ, а еще и документы так называемой ЛНР.
В то же время оформление пенсии до ее повышения по этим фейковым документам разрешали.
Кстати, в Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий для миллионов украинцев. Повышение составит почти 20% — минимум на 400 грн.
В этом году индексация также коснется граждан, которые получают минимальную пенсию (речь идет об около 4 млн человек).
Источник: Луганская ОВА