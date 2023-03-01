Март, 01 в 12:55

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения, потому что Украина победила его зимний террор.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

– Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России – один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Какими были четыре предыдущих поражения Путина

Первое поражение было тогда, когда украинцы с первых минут наступления не дали Путину парализовать страну страхом.

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Второе поражение глава Кремля потерпел, когда Вооруженные силы Украины сорвали план российского блицкрига.

– Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет, – убежден Дмитрий Кулеба.

Третье поражение, говорит министр МИД, Украина нанесла РФ на дипломатическом фронте, поскольку мировая коалиция – за Украину, есть резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение Путин потерпел, потеряв значительную часть оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений Сил обороны Украины.

– До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Кулеба