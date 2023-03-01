Задихніться газом і подавіться ракетами: Дмитро Кулеба назвав п’ять поразок Путіна у війні
1 березня 2023 року президент Росії Володимир Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення, тому що Україна перемогла його зимовий терор.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.
– Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно й темно, але ми були незламні.
Разом із нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії – одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами, – наголосив Дмитро Кулеба.
Якими були чотири попередні поразки Путіна
Перша поразка була тоді, коли українці з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати країну страхом.
Другої поразки очільник Кремля зазнав, коли Збройні сили України зірвали план російського бліцкригу.
– Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде, – переконаний Дмитро Кулеба.
Третьої поразки, каже міністр МЗС, Україна завдала РФ на дипломатичному фронті, оскільки світова коаліція – за Україну, є резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Четвертої поразки Путін зазнав, втративши значну частину окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів Сил оборони України.
– До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну, – наголосив Дмитро Кулеба.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Кулеба