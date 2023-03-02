Март, 02 в 7:04

За сутки украинские защитники отбили более 170 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Провалилось наступление оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области, а также Спорное Донецкой области на Купянском и Лиманском направлениях.

Не прекращают захватчики штурмовать Бахмут. На одноименном направлении украинские военные отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут и Ивановское.

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Не увенчалось успехом наступление армии РФ в сторону населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское, Мариинка на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, а на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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