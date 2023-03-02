Генштаб: ЗСУ за добу відбили понад 170 ворожих атак

Березень, 02 в 7:04

Упродовж доби українські захисники відбили понад 170 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Провалився наступ окупантів у районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області, а також Спірне Донецької області, що на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Не перестають загарбники штурмувати Бахмут. На однойменному напрямку українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське.

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Не мав успіху наступ армії РФ у бік населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, а на окремих ділянках намагається створити умови для переходу в наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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