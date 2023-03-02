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Украина вынуждена объявлять воздушную тревогу и разворачивать системы ПВО в боевую готовность, когда в Беларуси взлетает МиГ-31, ведь есть определенные риски и они связаны не только с ракетами Кинжал.

Об этом на своем ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов.