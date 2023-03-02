Март, 02 в 14:30

На месте ночного ракетного удара в центре Запорожья собираются родные и знакомые жителей полуразрушенного дома.

Не может услышать голос своей коллеги и приятельницы Марины в трубке учительница Наталья Долгая.

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Женщина рассказывает: ее подруга жила в подъезде, рядом с которым прилетела вражеская ракета.

– На звонок никто не отвечает, телефон не берет. Мы очень дружили, – говорит сквозь слезы собственному корреспонденту Фактов ICTV Андрею Почтеву учительница Наталья Долгая.

Квартира Марины, показывает Наталья Долгая – полностью разрушена.

– Мне сказали, что из этого подъезда еще никого не спасали, – плачет женщина.

Россияне нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье около 01:30 2 марта.

Из-под завалов достали двоих погибших. Шесть человек, среди которых женщина на шестой неделе беременности, получили ранения.

20 человек эвакуированы, еще 11 спасены.

Без вести пропавшими сейчас считают девять человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.